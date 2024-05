La soprano russa Anna Netrebko non si esibirà a Lucerna il prossimo 1° giugno. (Foto archivio) Keystone

Il concerto della cantante lirica russa Anna Netrebko, in programma il prossimo 1° giugno presso il KKL di Lucerna è stato annullato. La decisione è stata presa anche a seguito delle pressioni esercitate dal governo cantonale.

SDA

«Il KKL di Lucerna non è a disposizione per il concerto di Anna Netrebko previsto il 1° giugno 2024», scrive oggi il quotidiano Luzerner Zeitung. L'opinione pubblica nei confronti della soprano rimane tutt'oggi controversa, sottolineano gli organizzatori nella loro presa di posizione, della quale l'agenzia di stampa Keystone-ATS ha potuto prendere visione.

La data in cui la Netrebko avrebbe dovuto esibirsi sul palco della Svizzera centrale, cade a pochi giorni dalla conferenza di pace sull'Ucraina prevista il 15 e 16 giugno al Bürgenstock (NW). Le autorità cantonali e comunali hanno pertanto invitato il KKL ad annullare l'evento poiché giudicato «una minaccia per l'ordine pubblico».

La politica ha messo in guardia da disordini e proteste a Lucerna «che potrebbero mettere a repentaglio la situazione della sicurezza della nostra popolazione», come ha dichiarato il consigliere di Stato Armin Hartmann (UDC), a capo del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura cantonale.

«Decisione contraria agli obblighi contrattuali stipulati con gli organizzatori»

Netrebko – che dal 2006 vive in Austria e detiene la doppia cittadinanza – da parte sua si è rammaricata della decisione unilaterale «contraria agli obblighi contrattuali stipulati con gli organizzatori».

Il suo management ha dichiarato in una missiva che la conferenza di pace in Svizzera si sarebbe tenuta solo due settimane dopo la data del concerto e che finora nessuna delle quasi cento esibizioni della cantante da marzo 2022 ha portato a disordini. Il management ha inoltre puntualizzato che a seguito dell'invasione Russia in Ucraina, la soprano «si è espressa contro la guerra e chiesto la pace» tra le due nazioni.

La 52enne non è vista di buon occhio dall'opinione internazionale poiché considerata una personalità strettamente vicina al presidente russo Vladimir Putin. Nel 2014, Netrebko ha donato denaro a un teatro nella città di Donetsk, controllata dai ribelli, nell'Ucraina orientale, ed è stata fotografata con in mano una bandiera ribelle filo-russa.

Dall'inizio del conflitto in Ucraina, sono seguite numerose cancellazione di suoi concerti negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali. L'esibizione della Netrebko a Lucerna – prevista insieme al marito Yusif Eyvazov – era stata fissata per il giugno 2022, e poi posticipata di 2 anni.

daoe, ats