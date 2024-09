Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli assalti ai bancomat in Svizzera Keystone

Nell'ambito di un'operazione internazionale le forze dell'ordine francesi hanno arrestato venerdì scorso 13 presunti membri di una banda in relazione alle rapine ai bancomat. Il gruppo potrebbe essere collegato a una decina di esplosioni in Svizzera.

SDA

Complessivamente sono state arrestate 13 persone sospettate di far parte di un'organizzazione criminale internazionale, hanno annunciato oggi in una nota congiunta il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e l'Ufficio federale di polizia (Fedpol). La banda potrebbe essere coinvolta in esplosioni in Svizzera, Germania e Francia.

Gli arresti sono il risultato di intense indagini internazionali nei tre Paesi, alle quali l'MPC e Fedpol hanno dato un contributo «significativo», viene precisato. Gli arresti sono stati annunciati dalle autorità giudiziarie francesi a Nancy in un comunicato diramato ieri.

L'MPC è competente in caso di attacchi perpetrati ai danni di bancomat con l'utilizzo di esplosivo. In tutti gli altri casi (ad esempio, in caso di uso di gas o strumenti quali piedi di porco o seghe circolari), il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

Le autorità hanno notato un aumento dei casi di attacchi a sportelli automatici mediante uso di esplosivi negli ultimi due o tre anni. Il Ministero pubblico della Confederazione conduce attualmente procedimenti penali in circa 100 casi. Ulteriori informazioni e cifre sono consultabili tramite il sito web di Fedpol.

mp, ats