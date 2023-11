Pier Silvio Berlusconi Andrea Raffin

Niente più mensile per le «Olgettine», che ogni mese hanno ricevuto 2.500 euro da Silvio Berlusconi che così intendeva risarcirle dai danni che avevano subito alla loro reputazione per essere state coinvolte nei vari processi Ruby. Lo si legge sul Corriere della Sera.

Durante una delle udienze del primo processo Ruby, nel quale fu assolto come poi è avvenuto anche nel Ruby ter, Berlusconi disse che a ciascuna delle ragazze che erano state ospiti di Villa San Martino aveva assegnato 2.500 euro al mese come aiuto per i danni di immagine e lavorativi legati a indagini e processi.

Alla morte del Cavaliere – scrive il quotidiano milanese – la famiglia ha bloccato i versamenti a tutte le Olgettine.

