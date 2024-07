Una partecipante al blocco stradale. Keystone

Tre attivisti per il clima di «Act Now!», gruppo che fa parte di «Extinction Rebellion», hanno bloccato questa mattina una strada d'accesso all'aeroporto di Zurigo. È subito intervenuta la polizia, che dopo una decina di minuti ha messo fine all'azione di protesta.

SDA

Gli attivisti si sono seduti sulla strada d'accesso dell'aeroporto innalzando striscioni. L'obiettivo era di «protestare contro un governo che continua a non agire di fronte all'aggravarsi della crisi climatica», hanno fatto sapere gli attivisti.

Analoghe azioni si sono tenute anche in altri aeroporti. In Germania, cinque attivisti di «Ultima Generazione» si sono incollati su una pista di rullaggio dell'aeroporto di Colonia/Bonn. Le operazioni di volo sono state sospese per più di un'ora per permettere la rimozione degli attivisti.

In occasione di questo periodo di vacanze, «Ultima Generazione» ha annunciato una serie di proteste in diversi aeroporti di tutto il mondo.

pl, ats