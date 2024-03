Una manovra dell'autista di un autobus sulla strada per Hildisrieden va a finire male. Kantonspolizei Luzern

L'autista di un autobus ha sbagliato un'uscita sulla strada per Hildisrieden, nel canton Lucerna. Ha voluto tornare indietro ma è rimasto bloccato. Viaggiava sotto l'effetto dell'alcol. La polizia gli ha ritirato la patente.

dmu dmu

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato, una manovra di svolta è andata storta sul percorso Menziken (Argovia) - Hildisrieden (Lucerna)

Un autista di autobus voleva tornare indietro all'uscita mancata.

Il test alcolemico effettuato sul conducente ha rivelato un tasso di alcolemia dell'1,18 per mille. Mostra di più

Sabato mattina presto, poco prima dell'1.30, un autista di autobus stava viaggiando da Menziken (Argovia) a Hildisrieden (Lucerna) sulla «Nachtstern», la rete ufficiale di trasporto pubblico per i nottambuli di Lucerna, Obvaldo e Nidvaldo.

Sul percorso ha però saltato un'uscita e in seguito ha voluto invertire la marcia.

Secondo la polizia cantonale di Lucerna, durante la manovra la parte posteriore del bus è uscita dalla strada ed è rimasta bloccata. Nessuno è rimasto ferito.

Il test dell'alito ha rivelato che il conducente aveva un tasso di alcol nel sangue dell'1,18 per mille.

La polizia di Lucerna ha confiscato la patente dell'autista, che non potrà più guidare un veicolo a motore fino a quando l'Ufficio della circolazione stradale non avrà preso una decisione in merito.

Il danno complessivo ammonta a circa 10.000 franchi.