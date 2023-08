Tragedia legata alle migrazioni nelle acque di Capo Verde. (Immagine d'archivio). Keystone

Trentotto persone tratte in salvo, ma per circa 60 si teme il peggio: è questo il bilancio delle autorità per quanto riguarda una barca di migranti avvistata lunedì a circa 150 miglia nautiche a nord dell'isola di Sal, appartenente all'arcipelago di Capo Verde.

Un avvistamento effettuato inizialmente da un peschereccio spagnolo e poi riportato dalla polizia locale. Secondo una portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) consultata da Afp, si teme che 56 persone siano sparite in mare. I corpi di altre sette sono stati ritrovati sulla barca assieme ai 38 sopravvissuti.

Stando a quanto riferito da media internazionali in base a informazioni delle autorità senegalesi e di Capo Verde, la barca sarebbe partita dal Senegal a luglio, con un centinaio di persone a bordo, per affrontare la rotta migratoria verso le isole Canarie (Spagna). Lungo la rotta, si sarebbe smarrita.

SDA