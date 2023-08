Incidente mortale sulle montagne del canton Berna. (Immagine d'archivio). Keystone

Un escursionista è stato ritrovato morto ieri in località Guttannen, nell'Haslital (BE). Il 72enne è caduto per motivi ancora da chiarire da un pendio, procurandosi ferite letali.

La scomparsa è stata segnalata lunedì, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale bernese. Il corpo è stato ritrovato dopo ricerche effettuate in collaborazione con il club alpino svizzero e un elicottero della Rega.

Secondo le prime ricostruzioni il 72enne, cittadino svizzero residente nel canton Berna, si era incamminato da solo in direzione del Vordre Zinggenstock. Un'indagine sull'episodio è stata aperta.

nw, ats