Finisce in un torrente dopo un frontale, muore un centauro a Schwarzenburg

Un frontale con un'automobile avvenuto venerdì sera a Schwarzenburg (BE) è costato la vita a un motociclista.

Ben due gli elicotteri della REGA accorsi sul posto. Keystone/archivio.

A causa della forza dell'urto, il centauro è stato sbalzato dalla sella, finendo in un torrente. Inutili gli immediati soccorsi: l'uomo è deceduto sul posto.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 20.30, precisa la polizia bernese in un comunicato.

In una curva verso destra, il motociclista ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro una vettura che sopraggiungeva. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

Per l'uomo, la cui identificazione formale è ancora in corso, non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto è invece riuscito, con l'aiuto di alcuni passanti, a salvare la sua passeggera dal veicolo in fiamme.

Tutti e due hanno subito ferite leggere e sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso.

Per i lavori di soccorso è stato necessario chiudere la Thunstrasse per diverse ore fino alle prime ore del mattino di sabato 2 settembre 2023.

Oltre alla Polizia cantonale di Berna con vari servizi speciali, sono intervenute due squadre di ambulanze, due elicotteri Rega, i vigili del fuoco di Rüschegg-Guggisberg e Schwarzenburg e i pompieri professionisti di Berna

Il Care Team del Cantone di Berna è stato chiamato per assistere le persone colpite.

bt, ats