Prosegue senza sosta l'impegno dei soccorritori per spegnere le fiamme. Keystone

Il rogo scoppiato lunedì scorso in serata nei boschi sovrastanti la località di Bitsch/Ried-Mörel non è ancora sotto controllo. Finché non si alzerà il vento, la situazione rimane stabile, ha affermato stamane a Keystone-ATS un portavoce del municipio.

Qualora il vento dovesse aumentare, altre aree boschive potrebbero venir raggiunte dalle fiamme, ha messo in guardia il portavoce.

Anche oggi, come nei giorni scorsi, sul luogo sono attivi da 60 a 80 soccorritori che contrastano le fiamme sia da terra che dall'aria. Ancora non si quando le circa 50 persone sfollate dalla zona di pericolo potranno far ritorno alle loro case.

La foresta sopra Bitsch è ancora preda delle fiamme. È possibile che parte della strada, ora chiusa al traffico, possa essere riaperta. Una decisione al riguardo verrà presa nel pomeriggio dalle autorità vallesane, ha spiegato il portavoce.

hanke, ats