Nelle prime tredici settimane del 2014 il Brasile ha già superato il record storico annuale di morti per febbre dengue.

Piccola ma letale... con la sua puntura può trasmettere malattie mortali sda

SDA

Lo riferisce il ministero della salute secondo cui alla data dell'8 aprile i decessi causati della malattia confermati sono 1'116 – mai così tanti dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 2000. Nel corso dell'intero 2023 – precedente record storico – i morti erano stati 1'094.

Quanto ai contagi, in poco più di tre mesi già si sfiorano i 3 milioni di casi confermati, quasi un milione e mezzo in più rispetto all'intero 2023 e numero quasi sei volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno. La mortalità è stabile allo 0,3%.

Il governo garantisce che nonostante il numero in crescita, nella maggior parte delle regioni del paese è già stato superato il picco di contagi, 8 dei 27 Stati mostrano una consolidata tendenza in calo e in altri 12 si evidenzia una tendenza alla stabilità.

SDA