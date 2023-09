Morti e feriti in Brasile a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica. Keystone

Almeno tre persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite ieri a causa dell'esplosione di una caldaia in un'azienda metallurgica nella città di Cabreúva, nell'entroterra di San Paolo.

Una persona è stata trovata senza vita e carbonizzata tra le macerie della fabbrica e altre due sono invece morte in centri sanitari della zona.

Fonti della Protezione civile e dei vigili del fuoco di San Paolo hanno reso noto che fra feriti, almeno sette sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale Santa Casa.

L'esplosione della caldaia è stata avvertita a grande distanza dallo stabilimento, e una colonna di fumo nero si è levata nel cielo, percepita a chilometri di distanza dal luogo dell'incidente.

Nello stabilimento metallurgico sono stati inviati tre elicotteri e 13 veicoli dei vigili del fuoco. Le cause dell'esplosione della caldaia non sono ancora note e sono in corso di accertamento.

