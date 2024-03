Si mette male per Andrew Tate e per il fratello Tristan. Il controverso 37enne influencer misogino e maschilista anglo-americano, ex campione mondiale di kickboxing, è stato di nuovo fermato in Romania insieme al fratello minore e poi rilasciato dopo neanche 24 ore e una breve udienza, nella quale il giudice ha concesso luce verde all'estradizione dei due nel Regno Unito, accogliendo la richiesta emessa dalla Westminster Magistrates' Court del 19 gennaio scorso con due mandati di cattura europei.

Un agente di polizia scorta Andrew Tate, a sinistra, dalla Corte d'Appello di Bucarest, in Romania, martedì 12 marzo 2024. L'influencer Andrew Tate è stato trattenuto in Romania con un mandato d'arresto emesso dalle autorità britanniche.. KEYSTONE

Oltremanica i due sono ricercati per stupro e violenza sessuale. A Bucarest sono apparsi in aula ammanettati, con Andrew seminascosto dal cappuccio della sua felpa nera.

Estradizione, dunque, nel Paese dove i due sono cresciuti, ma non prima che si sia concluso il processo in Romania che i due fratelli stanno aspettando, dopo l'incriminazione lo scorso giugno per presunto traffico di esseri umani, stupro e organizzazione criminale.

Si tratta di accuse che Andrew e Tristan Tate, trasferitisi anni fa in Romania, respingono completamente, come anche quelle mosse loro dalla giustizia britannica.

I due sono rimasti agli arresti domiciliari nella loro lussuosa villa dall'aprile dello scorso anno alla periferia di Bucarest, dopo aver trascorso quattro mesi in carcere.

Volevano fuggir anche dalla Romania

La procura rumena che si occupa di criminalità organizzata (Diicot) li ha incriminati per aver formato una rete criminale all'inizio del 2021 in Romania ma anche in altri Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, che avrebbe ingannato diverse donne, fingendo di volere relazioni sentimentali per poi sottoporle «ad atti di violenza fisica e coercizione psicologica» obbligandole a girare film pornografici, secondo l'accusa.

Una volta terminato il suo debito con la giustizia rumena, in Gran Bretagna Tate dovrà rispondere di una serie di casi riguardanti violenze sessuali contro alcune donne nel periodo tra il 2012 e il 2015.

Un avvocato che rappresenta quattro presunte vittime dell'ex lottatore aveva allertato la polizia britannica per chiedere la sua detenzione dopo aver ricevuto informazioni la scorsa settimana su un possibile progetto di fuga dalla Romania.

Un personaggio molto controverso

Nato negli Stati Uniti e cresciuto fra Chicago e l'Indiana, figlio di un famoso giocatore di scacchi afroamericano, Emory Tate, Andrew si trasferì con la madre e il fratello a Luton, non lontano da Londra, quando era bambino.

Appassionatosi alle arti marziali, divenne campione del mondo kickboxing nel 2013, vincendo quattro titoli in due diverse categorie. Una volta ritiratosi dal mondo dello sport divenne commentatore di arti marziali miste in televisione, distinguendosi anche come influencer per i suoi commenti misogini, violenti e maschilisti, accreditandosi, secondo gli osservatori, come modello, anzi «re della mascolinità tossica».

Preso per una cafonata nel 2022

Fu cacciato dal Reality Big Brother nel 2016 per aver postato un filmato in cui picchia una donna con una cinghia.

Già indagato in Romania, Tate è stato tradito nel dicembre del 2022 da una spacconata: lanciatosi in un furibondo e provocatorio scambio di messaggi con l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con la quale si vantò di quanto fossero inquinanti le auto sportive che guidava, Andrew si mostrò in video mentre divorava una fetta di pizza che si era fatto consegnare a domicilio.

Dall'indirizzo scritto sul cartone, ben visibile nel post, la polizia di Bucarest è risalito al suo domicilio ed è scattato l'arresto.

