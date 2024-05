La vita notturna di Londra non è più esuberante come un tempo. (immagine simbolica) EPA/Will Oliver

Londra è una mecca del turismo, una capitale e una metropoli scintillante. Ma l'impressione è ingannevole. Si può ancora bere da qualche parte alle 22 di sera? Difficile.

Hai fretta? blue News riassume per te Facce lunghe al posto dell'atmosfera di festa: la vita notturna di Londra è in crisi.

Il Daily Mail vede addirittura all'orizzonte «la distruzione della scena londinese delle feste».

La realtà nella metropoli globale è un enorme aumento dei costi di gestione, affitti pesanti e una folla più parsimoniosa. Mostra di più

«Swinging London»: quando si pensa alla vibrante metropoli sul Tamigi, spesso il pensiero porta alle luci colorate e al trambusto fino al mattino. Soho e Covent Garden sono considerati i luoghi da sogno di molti turisti in cerca di feste, i punti caldi della notte.

Ma la realtà odierna è ben diversa: quando alla la sera i visitatori escono da uno dei tanti teatri in cerca di uno spuntino di mezzanotte oppure coloro che vengono da un ricevimento e sperano ancora di bere qualcosa in giro rimangono spesso delusi. Un pub aperto nella City di Londra? Difficile da trovare a quell'ora della notte.

«Quand'è stata l'ultima volta che avete avuto una vera serata fuori a Londra?», chiedeva disperato l'«Evening Standard» ai suoi lettori qualche settimana fa. E il «Daily Mail» già prevede «la distruzione della scena delle feste di Londra».

I costi di gestione stanno esplodendo

I media britannici citano regolarmente turisti disgustati che sono stati buttati fuori dai pub alle 10 di sera nella sfarzosa metropoli di Londra o che non sono riusciti a trovare un pub aperto. «La vita notturna londinese è in crisi», titolava un recente rapporto sull'industria del think tank neoliberista Adam Smith Institute (ASI).

Le ragioni sono molteplici. I costi di gestione, in particolare per i salari, l'energia e le materie prime, sono aumentati del 30-40% e i clienti sono sempre meno. Come hanno stabilito gli analisti immobiliari Placemake.io e Visitor Insights, la frequenza dei clienti in città è diminuita del 55% nel 2022, dopo la rimozione delle restrizioni per il Covid, rispetto all'anno precedente alla pandemia, il 2019.

L'Associazione delle Industrie del Tempo Notturno (NTIA) stima che più di 3.000 locali, come bar e club, abbiano chiuso nella capitale britannica da marzo 2020. Il fatto che lo «zar della notte» di Londra, Amy Lamé, una sorta di commissario ufficiale per la vita notturna, elogi regolarmente la città come pioniere dell'economia delle 24 ore che non dorme mai, fa sorgere dubbi sia tra i liberali che tra i conservatori.

Dopo 20 anni, rimane meno di un terzo dei locali

I dati sono preoccupanti in tutto il Paese. Mentre 20 anni fa c'erano più di 3.000 discoteche nel Regno Unito, oggi ce ne sono solo circa 850, come riporta il «Times», citando la società di consulenza CGA.

La situazione è ancora peggiore per i locali con musica dal vivo: 125 di essi hanno chiuso l'anno scorso, vale a dire circa un locale su sei, come ha calcolato l'organizzazione The Music Venue Trust.

Il Rekom Group, che si definisce la più grande società di vita notturna del Nord Europa, quest'anno ha già chiuso le filiali della sua catena di discoteche Przym a Birmingham, Leeds, Nottingham, Portsmouth, Plymouth e Watford.

Una vista comune a Londra dopo le 22: le porte sono chiuse. Bild: dpa

Ma quasi nessun'altra città è stata colpita come Londra. Nella capitale c'è ora il 16% di locali in meno, mentre a Liverpool il calo è stato del 3%. Uno dei motivi è l'aumento degli utenti dell'home office, come ha dichiarato al «Times» Graeme Smith della società di consulenza AlixPartners.

Il lavoro da casa trasforma i dipendenti in «TWaT».

Molte persone che lavorano in ufficio si recano in città solo il martedì, mercoledì e giovedì. I pub della circoscrizione di Westminster sono infatti affollati il giovedì.

Il fenomeno ha persino un nome: «TWaTs», ossia martedì, mercoledì e giovedì in inglese. Tipico umorismo britannico, dicono in molti, perché «twat» è in realtà una parolaccia. Significa qualcosa come idiota, solo più volgare.

Se poi si devono pagare più di 7 sterline (circa 8,15 euro) per una pinta di birra (0,568 litri), come avviene nella maggior parte delle zone di Londra, molti ci pensano due volte prima di ordinare un secondo bicchiere e di fermarsi più a lungo. Anche l'inadeguatezza dell'orario notturno viene ripetutamente criticata.

A ciò si aggiungono i prezzi elevati degli immobili e quindi degli affitti, che aumentano la pressione sui proprietari di pub e locali, soprattutto quando i clienti mancano, come spiega Smith, esperto di AlixPartners.

La Brexit sta anche causando una carenza di lavoratori qualificati nel settore della ristorazione: prima dell'uscita dall'UE, molti giovani provenienti da Italia, Spagna e Portogallo lavoravano dietro al bancone. Ora c'è una carenza e i visti costosi fanno sì che non valga più la pena di rimanere.

Sette sterline per una pinta di birra

La crisi del costo della vita ha colpito ampie fasce della società, anche se di recente l'aumento dei prezzi al consumo è diminuito. Gli studenti, un gruppo importante per la vita notturna, escono più tardi e bevono meno, ha dichiarato alla BBC Peter Marks, capo di Rekom.

Questo dato è confermato da una ricerca condotta dalla National Union of Students (NUS), un'associazione di sindacati studenteschi britannici. E gli studenti lavorano di più per sbarcare il lunario. «Questo significa che molti non socializzano più tra lo studio a tempo pieno e il lavoro part-time», ha dichiarato Chloe Field, rappresentante della NUS.

L'appetito per la vita notturna ha conseguenze sulle finanze della città. L'Adam Smith Institute stima che la vita notturna di Londra contribuisca all'economia per 46 miliardi di sterline. Trasporti, sicurezza, take away: molti settori ne traggono vantaggio.

Cosa potrebbe aiutare?

Il think tank chiede al Governo e al Consiglio comunale di introdurre delle riforme. La birra e l'IVA dovrebbero essere ridotte, così come i regolamenti per i club, i pub e le discoteche.

Per rivitalizzare l'industria dopo la pandemia, ai ristoranti è stato permesso di allestire i tavoli sui marciapiedi e l'afflusso è stato enorme. Ora però questo è di nuovo ampiamente vietato.

Infine, l'ASI ha proseguito affermando che i servizi di trasporto dovrebbero essere ampliati nelle ore notturne e dovrebbe essere istituita una maggiore presenza di polizia intorno alle infrastrutture di trasporto.

«Tagliando la burocrazia inutile per superare la vetocrazia, rendendo questa grande città più sicura di notte e riducendo i costi onerosi dell'industria dell'ospitalità, possiamo ripristinare la reputazione di Londra come una vera città aperta 24 ore su 24».

