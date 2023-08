Il fumo sprigionato dal rogo nei pressi di Kelowna. Keystone

Circa 30'000 persone hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case nella British Columbia, nel Canada occidentale.

Lo hanno detto funzionari provinciali, mentre i vigili del fuoco combattono il violento incendio che sta colpendo la città di Kelowna.

«La situazione è molto fluida e i numeri cambiano continuamente, ma per ora ci troviamo attualmente a circa 30'000 persone in ordine di evacuazione e altre 36'000 in preallerta di evacuazione», ha dichiarato Bowinn Ma, ministro della gestione delle emergenze della provincia canadese.

SDA