Annullati tutti i treni alla stazione di Londra St. Pancras. (foto d'archivio) Keystone

Sciopero a sorpresa dei dipendenti di Eurotunnel, il tunnel sotto alla Manica che collega Francia e Gran Bretagna. A pochi giorni dal Natale la protesta ha portato alla chiusura del celebre traforo sottomarino, suscitando caos in diverse stazioni ferroviarie europee.

L'improvviso annullamento di tutti i treni in direzione del continente europeo, in partenza dalla stazione di Londra St. Pancras, questo pomeriggio, ha causato pesanti disagi tra i passeggeri in procinto di partire a pochi giorni dalle feste. Intanto, il ministro francese dei Trasporti, Clement Beaune, chiede ai responsabili di trovare ''immediatamente'' una soluzione.

SDA