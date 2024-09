Malgrado la pioggia il pubblico si è recato a Charmey per ammirare la tradizionale "Désalpe" Keystone

La discesa dall'alpeggio (la «Désalpe") di Charmey (FR) ha attirato oggi diverse migliaia di spettatori. Nonostante la pioggia, il pubblico ha affollato le strade del villaggio della Gruyère fin dal mattino per ammirare la processione delle mandrie di mucche.

SDA

La «Désalpe» di Charmey è una delle più tradizionali e popolari del Canton Friburgo. «Patrimonio culturale della Gruyère e del Cantone», la discesa dell'alpeggio è per un giorno il cuore pulsante di un'intera valle, che risuona al suono dei campanacci e dei corni delle Alpi, hanno indicato gli organizzatori.

Come ogni anno, l'evento segna il momento in cui le mucche e i produttori di latte tornano dagli alpeggi alle loro fattorie nella valle. Sfilano nel villaggio di Charmey accompagnati dal suono delle campane. La discesa del bestiame dall'alpeggio si è svolta per la prima volta nel 1979.

Negli ultimi dieci anni, hanno sfilato in media 5,5 di mandrie con 300-350 mucche. I mandriani ("armaillis") e i casari hanno viaggiato in media tre ore per raggiungere le loro aziende. In totale, 550 allevatori gestiscono circa 600 aziende di estivazione. Stando all'ultimo censimento del 2019, sono stati contati ben 40'000 animali sugli alpeggi del Canton Friburgo.

mp, ats