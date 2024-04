Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Quando il matrimonio rischia di trasformarsi in un incubo: una sposa scopre sui documenti ufficiali richiesti per il grande giorno che il suo futuro marito è già sposato. Ma in realtà non è vero: le autorità avevano «semplicemente» commesso un errore imbarazzante.

A. Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia tedesca decide di sposarsi, dunque richiede i documenti ufficiali necessari per il grande giorno.

Dai vari testi risulta che il futuro marito è già sposato e che ha anche un figlio.

Il matrimonio rischia quindi di andare in fumo, finché la sposa non scopre un imbarazzante errore commesso dalle autorità. Mostra di più

Idealmente per sposarsi bastano pochi elementi: una coppia che si ama, recarsi all'anagrafe, definire alcune cose e poi organizzare un fantastico ricevimento. C'è un solo limite: per poter dire il fatidico «sì» non bisogna essere essere sposati in quel momento.

Ed è proprio quest'ultimo punto che ha causato non pochi problemi e molto stress a una coppia tedesca, durante i preparativi per il loro matrimonio. Il tutto non per colpa loro, ma delle autorità, come riferisce la «Bild».

Ma andiamo con ordine. Winnie V. e il suo Marko K. vogliono convolare a nozze dopo tre anni di relazione e un fidanzamento romantico. Richiedono quindi i documenti necessari. Ma una volta arrivati, la futura sposa scoppia in lacrime.

La scoperta

Su questi appare che il suo futuro marito risulta infatti sposato dall'agosto 2014 e addirittura padre da poco dopo. O almeno è quello che si legge nei documenti. «In quel momento è stato un vero shock. Ho cominciato a piangere a dirotto», racconta la donna alla «Bild».

Lo sposo però professa la sua innocenza e giura di non essere mai andato davanti all'altare. Decide quindi di chiamare l'Ufficio di stato civile della sua città natale, ossia Hoyerswerda in Sassonia, per chiedere delle spiegazioni. E l'impiegato competente dall'altra parte della cornetta gli risponde che potrebbe in effetti esserci stato un errore. Ma, aggiunge, ci potrebbero volere sei mesi per sistemare la situazione.

Ecco cosa è successo

Ma non c'è così tanto tempo per la coppia, dunque Winnie decide di inventarsi qualcosa per sbloccare al più presto la situazione. Cosa fa? Cerca in tutti i modi la presunta moglie del suo futuro marito e fortunatamente la trova sui social network. La donna le spiega quindi che il suo ex marito, che ha sposato nel 2014, è originario di Hoyerswerda, ossia proprio come Marko.

Dunque, a quanto pare, c'è stato un equivoco. L'errore è quindi stato subito corretto e la coppia potrà sposarsi come previsto a maggio, con tanto di curioso aneddoto da poter raccontare parlando delle loro nozze: «Adesso ci ridiamo sopra. E potremo raccontare la storia ai nostri figli e nipoti».