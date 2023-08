Lanciata una campagna nazionale di sensibilizzazione sul backup dei dati Keystone

Fare una copia di sicurezza – in gergo: backup – dei propri dati informatici, come documenti e foto.

È l'appello fatto oggi dal Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC), dalla Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) e dai Corpi di polizia cantonali e comunali, che hanno deciso di lanciare una campagna in merito.

In un comunicato ricordano che «il regolare backup dei dati è molto importante e contribuisce in modo determinante alla sicurezza informatica». Chi dispone di una copia di sicurezza è infatti protetto in modo ottimale nel caso di attacchi informatici.

Con copie di backup si è meno esporti nel caso di attacchi ransomware – un programma malevolo che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto (ransom in inglese) da pagare per rimuovere la limitazione. I backup permettono anche di recuperare i dati nel caso di rottura, perdita o furto di dispositivi.

Nel comunicato viene anche ricordato che i backup dovrebbero anche essere tenuti staccati dalla rete e conservati in un luogo sicuro, per impedire ai pirati informatici di criptare anche le copie di sicurezza effettuate.

Se si effettua ad esempio una copia di sicurezza dei propri dati su un disco rigido esterno, questo dovrà in seguito essere fisicamente scollegato dal PC. Su S-U-P-E-R.ch, il sito web della campagna, vengono fornite maggiori informazioni.

fc, ats