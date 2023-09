Compra un quadro per 4 dollari, scopre che è di un artista famoso e all'asta ne guadagna centinaia di migliaia

Il quadro in un mercatino delle pulci Bonhams

Nel 2018 una donna americana ha acquistato un quadro in un mercatino delle pulci che poi ha finito per prendere polvere nel suo armadio. Ma nel maggio del 2023, grazie al web, ha scoperto che si tratta dell'opera di un famoso artista. Ora è stata messa all'asta e il guadagno è impressionante.

È il sogno di ogni cacciatore di occasioni: un oggetto acquistato per pochi soldi in un negozio di seconda mano o in un mercatino delle pulci si rivela un grande affare e può essere rivenduto a un prezzo molto alto.

È quello che è successo a una donna americana di Manchester, nel New Hampshire. Nel 2018 ha visitato un mercatino delle pulci e ha acquistato un quadro che, in realtà, le piaceva solo per la cornice. Per questo oggetto ha pagato la miseria di quattro dollari.

Una volta a casa, cerca di saperne di più sul suo acquisto, ma non riesce nel suo intento. Quindi prima il dipinto viene appeso in camera da letto, poi scompare in un armadio, come riporta, tra gli altri, il «The Philadelphia Inquirer».

Solo a maggio di quest'anno si imbatte nuovamente nell'oggetto e chiede al web consigli sull'artista o sulla provenienza dell'opera.

Il restauratore riconosce il valore

Il retro del quadro fa riflettere Lauren Lewis: la donna fa visita al restauratore e porta con sé il dipinto. Lewis si rende conto che è niente di meno che di Newell Convers Wyeth.

L'artista ha realizzato quattro dipinti di questo tipo per il romanzo «Ramona» di Helen Hunt Jackson. Il valore? Fino a 250.000 dollari USA.

L'oggetto è quindi stato messo all'asta. E anche se non ha fruttato così tanto all'acquirente, l'investimento di solo quattro miseri dollari è stato comunque decisamente proficuo: il quadro è passato di mano per oltre 191.000 dollari, che equivalgono a 171.000 franchi.