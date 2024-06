L'ex consigliere federale friburghese è stato eletto a segretario generale del Consiglio d'Europa. Keystone

L'ex consigliere federale Alain Berset è stato eletto nuovo segretario generale del Consiglio d'Europa dall'Assemblea parlamentare. Ha ricevuto il maggior numero di voti nel secondo turno di votazioni svoltosi questa sera a Strasburgo.

SDA

Il socialista friburghese 52enne, che partiva come favorito, ha avuto la meglio sull'ex ministro della Cultura estone Indrek Saar e sul belga Didier Reynders, che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali ed è attualmente Commissario europeo.

Berset ha ricevuto 114 voti, contro gli 85 di Saar e i 46 di Reynders (1 scheda non valida), come annunciato dal presidente dell'Assemblea parlamentare Theodoros Rousopoulos. Il candidato svizzero era già giunto in testa al primo turno.

Il segretario generale è responsabile della pianificazione strategica e della conduzione delle attività e del bilancio del Consiglio d'Europa. Dirige e rappresenta l'Organizzazione. Oltre a questo redige un rapporto annuale sullo stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Dal 2019 questa posizione è ricoperta dalla croata Marija Pejčinović Buri.

Il passaggio di consegne è previsto per il 18 settembre e Alain Berset sarà il primo svizzero a ricoprire questa carica.

razw, ats