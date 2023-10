Un orso attacca una coppia e il loro cane in Canada: danno l’allarme, ma muoiono lo stesso

Un orso ha ucciso due persone e il loro cane nel Parco Nazionale di Banff, in Canada. Le vittime sono state identificate come Jenny Gusse e Doug Inglis: erano ben preparati, ma di fronte all'animale non hanno potuto fare niente.

Hai fretta? blue News riassume per te Due visitatori sono stati attaccati e feriti mortalmente da un orso nel Parco Nazionale di Banff, in Canada.

Le due vittime sono state identificate come Jenny Gusse (62) e Doug Inglis (62), una coppia canadese con molta esperienza nel campeggio.

Hanno inviato il loro ultimo messaggio poche ore prima di essere trovati morti. Mostra di più

Il loro ultimo messaggio era lungo solo tre parole: «Bear attack bad». Jenny Gusse e Doug Inglis hanno inviato il messaggio tramite il loro telefono satellitare dal Parco Nazionale di Banff, sulle Montagne Rocciose canadesi. È stato l'ultimo segno di vita della coppia.

Recentemente, i ranger del parco hanno trovato due corpi e un cane morto. Sono stati uccisi da un orso bruno. Si tratta del primo attacco mortale di un orso nel Parco Nazionale di Banff in oltre 50 anni e per questo sta facendo scalpore. Come riporta il britannico «Guardian», le due vittime sono state identificate solo ora grazie all'aiuto della famiglia.

Regolarmente in giro per la natura

Secondo i media, Gusse e Inglis avevano entrambi 62 anni e stavano facendo una gita in campeggio nel parco nazionale. Lavoravano in un laboratorio agricolo di Lethbridge e condividevano la passione per la vita all'aria aperta. A quanto pare, la coppia si dedicava regolarmente ad avventure di questo tipo.

Doug Inglis, 62, and Jenny Gusse, 62, died on day 5 of a week-long backcountry trip in a remote area of Banff National Park northeast of Lake Louise, according to Doug Inglis’s uncle, Colin Inglis.https://t.co/2pK9fWuNnQ — ExplorersWeb (@ExplorersWeb) October 4, 2023

Secondo il rapporto, uno zio di Doug Inglis ha affermato di aver ricevuto un messaggio venerdì pomeriggio in cui i due dicevano di essere arrivati alla loro tenda. Probabilmente sono andati lì dopo cena a leggere, come facevano spesso.

Solo poche ore dopo, lo zio è stato informato che i due avevano denunciato l'attacco di un orso. Ha ricevuto la notizia da Garmin, la società che gestisce il telefono satellitare che hanno usato.

Anche le autorità del parco hanno ricevuto il messaggio allarmante e, secondo il Guardian, hanno immediatamente inviato un'unità speciale. A causa del maltempo hanno dovuto procedere a piedi, dato che un volo in elicottero era impossibile.

I ranger del parco hanno raggiunto la scena solo dopo mezzanotte e hanno trovato i corpi senza vita della coppia e del loro border collie. È apparso un orso che ha cercato di attaccarli, quindi gli hanno sparato.

Prese le precauzioni

Le indagini hanno rivelato che l'animale a cui hanno sparato era una femmina che si stava avvicinando alla fine della sua vita, aveva 25 anni. I denti erano in cattive condizioni, così come le riserve di grasso.

Jenny Gusse e Doug Inglis avevano apparentemente seguito le necessarie precauzioni di sicurezza: non avevano riposto le provviste nella tenda, ma le avevano appese in alto all'aperto, come consigliato. Avevano con sé anche lo spray per orsi e lo hanno usato, la bomboletta è stata trovata vuota.

Il Parco Nazionale di Banff, nella provincia canadese dell'Alberta, è una popolare meta di vacanza all'aria aperta. Chris Melzer/dpa/dpa-tmn

I gestori del parco non vogliono fare ipotesi su cosa sia successo esattamente. «L'incidente è avvenuto in un'area remota e selvaggia e non ci sono stati testimoni», hanno dichiarato.

Lo zio di Doug Inglis ha una sola consolazione: «Alla fine, sono morti fianco a fianco», ha detto, secondo il Guardian. «Sono stati riuniti. Proprio come lo erano stati per tutta la vita».