Una donna e il suo cane sono morti stamattina presto dopo essere stati investiti da un'automobile a Crans-Montana (VS). Si trovavano sul ciglio della strada in una curva, precisa in un comunicato la polizia vallesana.

Il luogo del dramma a Crans-Montana Polizia cantonale vallesana

SDA

L'incidente, dai contorni ancora da definire, è avvenuto la mattina presto.

Infatti la polizia cantonale vallesana nel suo comunicato stampa ha precisato che la tragedia è avvenuta intorno alle 5.28 del mattino.

La nota specifica che «Un automobilista stava percorrendo la Route des Sommets a Crans, dalla Route des Zirès verso la Route du Rawyl. Nello stesso momento, in una curva a sinistra, una pedone e un cane si trovavano sul ciglio della strada. Per motivi che l'indagine dovrà stabilire, si è verificata una collisione tra l'autovettura e il pedone».

L'identificazione formale della vittima è ancora in corso, mentre il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto.

bt, ats