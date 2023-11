Bibite della Coca Cola ritirate dopo sospetti avvelenamenti in Croazia

Le bottiglie da mezzo litro della Coca-Cola Orginal Tate. (immagine simbolica) Keystone

Dopo almeno cinque casi sospetti di avvelenamento con bibite gassate riportati martedì in Croazia, tutte le grandi catene di supermercati e molti bar e ristoranti hanno deciso di ritirare provvisoriamente dal mercato i prodotti della Coca Cola.

Le autorità sanitarie hanno aperto un'inchiesta e invitato la popolazione ad evitare consumazioni di alcuni prodotti gassati del gigante alimentare.

Martedì in Croazia si sono diffuse notizie, prima sulle reti social e poi confermate dalle autorità, di alcuni casi di avvelenamento dopo la consumazione di un'acqua minerale prodotta dalla Coca Cola.

Nelle ultime 24 ore sono state cinque le persone che si sono rivolte al pronto soccorso per sospette lesioni alla cavità orale e all'esofago che sembrano causate dall'ingestione di sostanze caustiche.

Si tratta di giovani che dichiarano di aver consumato bibite gassate o acqua minerale e di aver sentito subito dopo un fortissimo bruciore nella bocca e nello stomaco, in alcuni casi accompagnati da vomito con tracce di sangue.

I casi sono separati, due sono avvenuti a Zagabria, gli altri in altre tre città della Croazia. I pazienti non sono in condizioni critiche e quasi tutti sono stati già dimessi con lesioni lievi alla mucosa dell'esofago, ma con una cura di dieta speciale di alcune settimane.

Sospettata un'acqua minerale austriaca

Dalla filiale della Coca Cola in Croazia è stato confermato che le lesioni al sistema digerente di alcuni dei pazienti sono avvenute dopo la consumazione di alcuni loro prodotti, ed è stato annunciato il ritiro dal mercato di una serie di Coca-Cola Original Taste di mezzo litro in bottiglie di plastica e due serie dell'acqua minerale Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate di 330 ml, su ordine dell'Ispettorato per la Sanità Pubblica.

Per ora non è chiaro se e come le sostanze caustiche siano arrivate nelle bibite, e dove potrebbe essere la fonte della contaminazione, anche tenendo conto che l'acqua minerale viene prodotta in Austria, mentre la classica Coca Cola in uno stabilimento in Croazia.

Panico sui social

Nel pomeriggio di martedì si è diffuso panico sui social e da mercoledì mattina è quasi impossibile acquistare prodotti della Coca Cola nei supermercati e in molti bar e ristoranti che per precauzione li hanno ritirati dalla loro offerta.

Ad alimentare il panico e sospetti è stata la rivelazione di un simile caso di avvelenamento, ma con conseguenze molto gravi per il sistema digerente del paziente, che avrebbe riportato forti lesioni alla cavità orale, all'esofago e allo stomaco.

Si tratta di un uomo che alcuni mesi fa in un ristorante a Fiume avrebbe consumato l'acqua minerale Römerquelle. Di questo fatto non era stato informato il pubblico, ed è stato scoperto solo martedì.

SDA