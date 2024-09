La scoperta è attribuita ai ricercatori del Food Packaging Forum di Zurigo, che ha collaborato con diverse istituzioni accademiche. (Foto simbolica) Keystone

Trovate nel corpo umano 3'600 contaminanti che provengono dalle confezioni degli alimenti e da altri materiali che vanno a diretto contatto con i cibi durante la loro lavorazione, conservazione e cottura.

Alcuni di queste sostanze sono già noti come pericolosi per la salute umana, mentre si sa ancora pochissimo di molti altri. La scoperta è pubblicata su Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology dai ricercatori del Food Packaging Forum (un'organizzazione no profit basata a Zurigo) insieme a colleghi di quattro istituzioni accademiche.

Lo studio ha preso in esame oltre 14'000 sostanze che possono entrare a contatto con gli alimenti e ne ha valutato la presenza nel corpo umano analizzando i dati riportati in studi scientifici e database di biomonitoraggio che tracciano le sostanze chimiche nei campioni biologici come quelli di sangue, urina e latte materno.

I ricercatori si aspettavano di trovare conferma della presenza di alcune centinaia di contaminanti, e invece ne hanno trovati ben 3'601, praticamente il 25% di tutti quelli noti finora.

«È necessario fare più ricerche sulla tossicità»

«Sapevamo già che le sostanze problematiche negli imballaggi alimentari non si limitano a quelle ben note, come bisfenolo e ftalati», commenta uno degli autori dello studio, Olwenn Martin dell'University College di Londra.

«Ma siamo rimasti sorpresi dall'elevato numero di sostanze a contatto con gli alimenti per le quali esistono prove di esposizione umana. Ciò dimostra che è necessario fare più ricerche sulla tossicità e l'esposizione a molte sostanze e sulla regolamentazione del loro utilizzo negli imballaggi alimentari».

«Questo lavoro evidenzia il fatto che i materiali a contatto con gli alimenti non sono completamente sicuri, anche se possono essere conformi alle normative, perché trasferiscono sostanze note come pericolose alle persone», aggiunge la coordinatrice dello studio, Jane Muncke.

«Vorremmo che questa nuova base di prove venisse utilizzata per migliorare la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti, sia in termini di normative che nello sviluppo di alternative più sicure».

