I farmaci nascosti all'interno dei rotoli di stracci multiuso. Keystone

Diversi quantitativi di merci che violano la legislazione sull'importazione di prodotti dopanti sono stati confiscati negli ultimi tempi dai funzionari doganali sia al valico autostradale di Boncourt/Delle (JU/F) sia nel traffico postale dell'aeroporto di Ginevra.

I prodotti – in forma liquida e in compresse – saranno distrutti da Swiss Sport Integrity, indica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in una nota.

All'aeroporto di Ginevra, i funzionari doganali stavano effettuando controlli sulle spedizioni internazionali quando si sono imbattuti in un pacco proveniente dalla Turchia contenente, secondo la dichiarazione doganale, rotoli di stracci multiuso.

Quando lo hanno aperto, hanno scoperto prodotti dopanti nascosti all'interno dei rotoli.

Il giorno successivo, sono stati doganieri di Boncourt ad avere fiuto quando, nel traffico in entrata in Svizzera, hanno controllato un'auto immatricolata in Belgio e guidata da un ventiduenne azero accompagnato da tre suoi connazionali. Nel bagaglio di uno di loro sono state trovate sostanze dopanti.

mf, ats