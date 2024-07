I lavori di ricostruzione sul tratto dell'A13 crollato dopo il violento nubifragio in Mesolcina. KEYSTONE

La strada nazionale A13 sarà nuovamente aperta, su una sola corsia, a partire da domani mattina alle ore 5.00. Liberamente percorribili anche il Passo del San Bernardino e la strada cantonale H13 fino a Lostallo. Domani alle 18.00 riaprirà pure il passo del Sempione.

L'ha confermato questa sera in una nota l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Sull'A13, tra i villaggi di Lostallo e Grono la strada cantonale rimarrà chiusa al traffico di transito fino a nuovo avviso, ha indicato oggi l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UTC). Nei pressi del punto Info e di controllo di Lostallo il traffico sarà indirizzato verso la strada nazionale A13.

Due settimane dopo il devastante maltempo che ha colpito la Mesolcina, è di fondamentale importanza che la maggior quantità di traffico possibile venga tenuta lontana dalla zona di Sorte, ha ricordato l'UTC grigionese.

I lavori di ripristino richiederanno ancora diverse settimane. Per questo motivo la strada cantonale è a disposizione esclusivamente per il traffico locale e per il traffico lento. I turisti dovranno dimostrare di aver prenotato in una struttura tra Grono e Lostallo.

Riapre anche il Passo del Sempione

Dalle 18.00 di domani riaprirà pure la strada del passo del Sempione che era chiusa al traffico tra il valico e Simplon Dorf (VS): le forti precipitazioni infatti avevano causato una colata detritica all'interno della semigalleria Engi. I lavori di pulizia si concluderanno nel corso della giornata di domani e dalle ore 18.00 la strada sarà riaperta al traffico, ha precisato l'USTRA.

Per garantire la transitabilità, nei prossimi giorni si procederà al rafforzamento provvisorio dell'opera mediante supporti aggiuntivi posati a intervalli regolari lungo la sede stradale. Le operazioni a tal fine cominceranno domani e finché non saranno ultimate la circolazione in loco sarà coordinata da un servizio di regolazione della viabilità, viene ricordato.

Poiché per questo fine settimana sono previste ulteriori precipitazioni nella regione, la situazione sul posto continuerà a essere attentamente monitorata. In caso di eventi rilevanti per la sicurezza, come una colata detritica, il tratto dovrà essere nuovamente chiuso, ha precisato ancora l'USTRA.

Situazione lungo i percorsi alternativi

La chiusura del passo del Sempione e della A13 aveva avuto ripercussioni sui percorsi alternativi: ieri il volume di traffico sull'autostrada A2 del San Gottardo era stato superiore del 5% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso. In direzione nord si sono formati due chilometri di coda, mentre in direzione sud tre chilometri.

La chiusura del passo del Sempione ha comportato un aumento del traffico in particolare al Gran San Bernardo, anche se negli ultimi giorni non si sono verificati ingorghi né rallentamenti. Con l'apertura della A13 e del passo del Sempione la viabilità sulla A2 al San Gottardo e al Gran San Bernardo tornerà alla normalità, ha concluso l'USTRA.

