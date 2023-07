Dopo la puntura di una zecca, un'improvvisa allergia alla carne

Le zecche trasmettono numerose malattie. Negli Stati Uniti, una specie è responsabile di decine di migliaia di persone che sviluppano allergie alla carne. KEYSTONE/DPA-Zentralbild

Orticaria, dolori addominali, difficoltà respiratorie e vertigini sono solo alcuni dei sintomi: negli Stati Uniti, decine di migliaia di persone hanno sviluppato un'allergia alla carne. La causa scatenante sarebbe la puntura di zecca.

Hai fretta? blue News riassume per te Il morso di zecche può aver provocato un'allergia alla carne in centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti.

Le persone che consumano carne rossa dopo il morso di una zecca presentano talvolta i seguenti sintomi: orticaria, nausea, vomito, diarrea, forti dolori addominali, difficoltà respiratorie.

Il responsabile è uno zucchero presente nella saliva della zecca, che scatena una reazione immunitaria nelle persone colpite. Mostra di più

Sempre più persone negli Stati Uniti sviluppano un'allergia alla carne rossa. Un rapporto pubblicato giovedì dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie parla di oltre 100.000 persone a cui è stata diagnosticata l'allergia dal 2010.

Secondo il rapporto, l'allergia è scatenata dalla puntura di un tipo di zecca. I ricercatori ipotizzano che ben 450.000 americani potrebbero essere affetti da questa allergia senza saperlo. Ciò la renderebbe la decima allergia alimentare più comune negli Stati Uniti, ha dichiarato Scott Commins, ricercatore dell'Università del North Carolina e coautore del rapporto.

Non sono stati confermati decessi associati all'allergia. Tuttavia, i pazienti hanno descritto i sintomi come spaventosi. Questi includono orticaria, nausea, vomito, diarrea, forti dolori addominali, difficoltà respiratorie, vertigini e gonfiore di labbra, gola, lingua o palpebre. Le reazioni si manifestano ore dopo aver mangiato la carne.

Lo zucchero nella saliva delle zecche scatena l'allergia

La reazione chiamata sindrome alfa-gal si verifica quando una persona infettata dal morso di una zecca mangia carne di manzo, maiale, selvaggina o altri mammiferi o ingerisce latte.

Non è causata da un germe, ma da uno zucchero, l'alfa-gal, presente nella carne e nella saliva delle zecche. Quando lo zucchero entra nel corpo attraverso la pelle, scatena una reazione immunitaria e può portare a una grave reazione allergica.

I ricercatori collegano l'allergia alla zecca Lone Star, che si trova soprattutto nel nord-est e nel sud degli Stati Uniti. Secondo gli esperti, il numero di casi potrebbe essere aumentato perché le zecche si stanno diffondendo in altre regioni. La specie di zecca non è ancora comparsa in Svizzera.

Una zecca tropicale sverna per la prima volta in Germania

Tuttavia, la specie di zecca tropicale Hyalomma è stata trovata qui più volte dal 1975 e ora ha svernato in Germania per la prima volta, come riportato da «20 Minuten».

La Hyalomma può trasmettere la pericolosa febbre di Crimea-Congo e in passato è stata introdotta in Svizzera dagli uccelli migratori, come hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Neuchâtel.

«Specie estranee come le zecche Hyalomma possono entrare in Svizzera anche attraverso la globalizzazione del turismo e il trasporto di merci», ha dichiarato all'agenzia Keystone-SDA il parassitologo Alexander Mathis dell'Università di Zurigo.

Tuttavia, il parassitologo ritiene ancora improbabile che queste specie di zecche tropicali si stabiliscano in Svizzera nel 2020. "I nostri inverni sono troppo freddi perché le zecche Hyalomma possano stabilirsi qui. Con il cambiamento climatico, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel lungo periodo.

Gli esperti prevedono un aumento delle malattie trasmissibili in futuro

«Riteniamo che le malattie trasmesse dalle zecche diventeranno più importanti nei prossimi anni», ha dichiarato Franz Allenberger, responsabile del settore Medicina umana dell'Agenzia austriaca per la sicurezza alimentare (AGES).

«Da un lato, il cambiamento climatico con inverni più miti sta causando un aumento della popolazione di topi», l'ospite più importante per le larve di zecca. In secondo luogo, il cambiamento climatico porterà anche a «una significativa diminuzione della popolazione di abeti rossi e a un altrettanto significativo aumento della popolazione di faggi», afferma Allenberger.

Il frutto dell'albero, la faggiola, è la principale fonte di cibo per gli animali simili ai topi. «Più piccoli roditori, più zecche», è il calcolo - e da qui la maggiore importanza delle malattie trasmesse dagli animali simili ai ragni, che potrebbero moltiplicarsi in modo esplosivo nel corso di questo sviluppo.

Con materiale dell'agenzia di stampa Keystone-SDA