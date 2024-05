La spiaggia di Algeri è molto apprezzata dai bambini. Keystone

Una gita scolastica in Algeria si è trasformata in dramma: cinque bambini sono morti annegati ad Algeri, mentre altri due sono ancora ricoverati in terapia intensiva. Lo riferisce un comunicato della protezione civile pubblicato nella tarda serata di ieri su Facebook.

SDA

La stessa fonte ha indicato che le sue squadre sono intervenute intorno alle 19:30 ora locale (20:30 ora svizzera) per recuperare sei bambini sulla spiaggia del Parco Sablette, sulla baia di Algeri.

La nota spiega che un bambino è stato recuperato morto sul posto, mentre altri sei sono stati trasferiti all'ospedale universitario Mustapha Pacha nel centro della città, dove quattro di loro sono morti dopo numerosi tentativi di rianimazione.

Da parte sua, la radio ufficiale algerina ha riferito che i bambini provenivano dalla provincia di Médéa (100 chilometri a sud di Algeri).

I dati ufficiali della protezione civile algerina mostrano che l'anno scorso più di 200 persone sono annegate al mare, stagni e dighe.

SDA