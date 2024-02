Due bernesi ricevono l'assistenza, nonostante i conti in banca milionari

La procura e la polizia cantonale di Berna sono riuscite a scoprire una frode milionaria. Keystone

Fingere di vivere sul lastrico, ma avere in realtà milioni sul conto in banca: sono queste le accuse contro un uomo di 75 anni e una donna di 61 anni di Berna, contro i quali la Procura ha sporto denuncia.

Hai fretta? blue News riassume per te La procura di Berna ha denunciato un uomo di 75 anni e una donna di 61 anni.

I due, che vivono nella città di Berna, avrebbero finto per anni davanti alle autorità una vita a livello di sussistenza, pur disponendo di un patrimonio milionario.

Gli investigatori sono riusciti a dimostrare la commissione di molteplici capi d'accusa di frode in materia di sequestro, di frode tentata e completata e di falsificazione. Mostra di più

Un uomo di 75 anni e una donna di 61 anni, entrambi residenti nella città di Berna, avrebbero simulato per anni una vita a livello di sussistenza e commesso una frode per un totale di 17 milioni di franchi. La Procura ha sporto denuncia contro di loro.

Gli accusati sono a piede libero, come ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-SDA Christof Scheurer, responsabile dell'Ufficio del pubblico ministero. Si tratta di una coppia precedentemente sposata, poi divorziata e ora presumibilmente convivente.

L'uomo e la donna sono accusati di aver finto una vita sul lastrico per diversi anni di fronte a varie autorità bernesi, mentre in realtà avevano un patrimonio di milioni di franchi.

La Procura ritiene di aver provato che i due abbiano fornito informazioni false e incomplete all'ufficio di esecuzione competente nell'ambito di procedure di pignoramento per un totale di oltre 16 milioni di franchi tra il 2009 e il 2023. Hanno dichiarato che non esistevano beni e redditi pignorabili.

Sequestrate le auto e la collezione di vini

Gli imputati sono anche accusati di aver tentato in più occasioni di riacquistare in modo fraudolento certificati di perdita dalle autorità fiscali del Cantone e della città di Berna per un totale di oltre 8,7 milioni di franchi per soli 10.000-25.000 franchi.

I due sono anche accusati di aver ottenuto in modo fraudolento prestazioni integrative e assistenza sociale fornendo valori patrimoniali e reddituali falsi. Inoltre, le accuse contro l'uomo includono molteplici capi d'imputazione per falsificazione di documenti, in quanto avrebbe manipolato le tessere di parcheggio di persone disabili al fine di poterle utilizzare per posteggiare lui stesso.

Nell'ambito dell'indagine penale sono state effettuate perquisizioni a casa dell'imputato. Tra le altre cose, sono state sequestrate diverse automobili, oltre 180 borse, attrezzature da golf, una collezione di vini del segmento di prezzo più alto e più di una dozzina di pellicce.

Ne corso dell'indagine sono inoltre stati bloccati diversi conti bancari per un totale di oltre 1,5 milioni di franchi.

La Procura cantonale per i reati economici ha incriminato i due cittadini svizzeri presso il Tribunale penale economico. Gli accusati non hanno confessato.

ATS / dmu