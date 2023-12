Animali dall'anno 2023 Il cane da soccorso Ivar ha aiutato nella ricerca di persone intrappolate in Libia. Immagine: Mahmud Al-Matari/Mahmud Al-Matari/dpa Fawn Fridolin è stato ferito da un macchinario per la raccolta del grano, ma si è ripreso. Immagine: Waltraud Grubitzsch/dpa Maverick ha vinto numerose gare di piccione da corsa. Immagine: Bernd Weißbrod/dpa Un bue Watussi di nome Howdy Doody «siede» sul sedile del passeggero di un'auto di proprietà di Lee Meyer. Immagine: Uncredited/News Channel Nebraska/AP/dpa Questo delfino ha dato spettacolo diverse volte nel Mar Baltico. Immagine: Jonas Walzberg/dpa La femmina di koala Ember si è ripresa dopo gli incendi in Australia. Ma non solo: dopo è anche diventata mamma per ben due volte. Immagine: Roslyn Irwin/IFAW/dpa Animali dall'anno 2023 Il cane da soccorso Ivar ha aiutato nella ricerca di persone intrappolate in Libia. Immagine: Mahmud Al-Matari/Mahmud Al-Matari/dpa Fawn Fridolin è stato ferito da un macchinario per la raccolta del grano, ma si è ripreso. Immagine: Waltraud Grubitzsch/dpa Maverick ha vinto numerose gare di piccione da corsa. Immagine: Bernd Weißbrod/dpa Un bue Watussi di nome Howdy Doody «siede» sul sedile del passeggero di un'auto di proprietà di Lee Meyer. Immagine: Uncredited/News Channel Nebraska/AP/dpa Questo delfino ha dato spettacolo diverse volte nel Mar Baltico. Immagine: Jonas Walzberg/dpa La femmina di koala Ember si è ripresa dopo gli incendi in Australia. Ma non solo: dopo è anche diventata mamma per ben due volte. Immagine: Roslyn Irwin/IFAW/dpa

Un delfino delizia i turisti, un bovino gigante suscita stupore, un cane compie imprese incredibili: anche nel 2023 gli animali hanno regalato storie impressionanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2023, animali coraggiosi, piumati, carini o particolarmente grandi hanno attirato l'attenzione.

Il cane da salvataggio Ivar è stato festeggiato e acclamato a dovere.

Il piccione Maverick ha già vinto nove delle undici gare di colombi da corsa. Mostra di più

Numerosi animali ci hanno fatto ridere, meravigliare e rallegrare nel 2023. Qui potete leggere le storie più strane e simpatiche:

Orecchie piccole

Il cerbiatto Fridolin è stato piuttosto fortunato. Poco dopo essere venuto al mondo, mentre si trovava in un nascondiglio in un campo, un macchinario agricolo per la raccolta del grano lo ha colpito. Fortunatamente l'animale ferito è stato trovato quasi subito e portato da un veterinario. Le orecchie di Fridolin sembravano un po' strane, rovinate e troppo piccole, ma il cerbiatto si è ripreso.

Super piccione

Il piccione Maverick è una superstar. All'età di un anno, aveva già vinto nove delle undici competizioni di «piccioni da corsa». Il segreto per cui riesce ad andare così veloce? Pesa pochissimo. Inoltre, si trova bene anche in ambienti non familiari. Gli altri allevatori hanno offerto al proprietario di Maverick ingenti somme di denaro, ma lui vuole tenere per sé il suo campione.

Passeggero gigante

Chiaramente un «Ankole-Watusi,», conosciuto anche come il bue dei Watussi, non può accomodarsi sul sedile dell'auto, ma questo non ha fermato un uomo negli Stati Uniti, che ha portato comunque l'animale con le corna lunghe un metro sulla sua vettura per ben 58 chilometri. Come? Ha fatto un grande buco nel tetto dell'auto appositamente per il suo bovino, chiamato Howdy Doody. Insieme i due hanno fatto scalpore. Diverse persone hanno chiamato la polizia, che ha ammonito l'uomo più volte, ma lo ha lasciato tornare a casa.

Un salvatore coraggioso

Il cane da salvataggio Ivar è stato festeggiato e acclamato in Libia, perché ha aiutato nella ricerca di persone intrappolate. Nel Paese del nord dell'Africa si erano verificate una tempesta e gravi inondazioni e migliaia di persone hanno perso la vita. Ma Ivar ha dato speranza alla gente. I video del cane sono stati persino condivisi su Internet.

Spettacolo gratuito

Un delfino ha attirato numerosi visitatori in un villaggio turistico sul Mar Baltico, nel nord della Germania. Il giocoso animale continuava a saltare fuori dall'acqua e a delle volte si è librato in aria per diversi metri. I delfini solitamente non vivono nel Mar Baltico, ma può capitare che nuotino dal Mare del Nord. In questo caso, il delfino ha persino messo in scena uno spettacolo impressionante per la gioia di tutti i curiosi.

Marsupiale in forma

La femmina di koala Ember ha sorpreso tutti. L'animale è stato gravemente ferito durante gli incendi in Australia circa quattro anni fa. I veterinari pensavano che Ember non sarebbe sopravvissuta, ma la koala non solo si è ripresa ed è riuscita a sopravvivere in natura, ma è anche diventata mamma per ben due volte.