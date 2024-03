Ecco come viveva Paul Alexander nel polmone d'acciaio

Paul Alexander spricht über sein Leben in der eisernen Lunge Paul Alexander konnte sein Leben nicht ohne seine eiserne Lunge leben. Trotzdem hat er Millionen von Menschen berührt. Nun ist der US-Amerikaner am Montag verstorben. Er erzählt aus seinem bewegten Leben. 14.03.2024

Paul Alexander non poteva vivere senza il suo polmone d'acciaio. Ciononostante è riuscito a toccare la vita di milioni di persone. Lunedì il 78enne è morto. Ecco uno sguardo sulla sua movimentata vita.

Hai fretta? blue News riassume per te Paul Alexander viveva in un polmone d'acciaio dal 1952. Era una delle ultime persone che faceva ancora affidamento su questa vecchia macchina.

Il 78enne è morto lunedì.

Paul ha vissuto una vita emozionante, lavorando come autore, avvocato e tiktoker.

È stato aiutato da una speciale tecnica di respirazione che gli permetteva di uscire dalla macchina per brevi periodi di tempo. Mostra di più

È stata una giornata umida e piovosa che ha sconvolto la vita di Paul Alexander nel 1952. Come scrive l'americano nella sua autobiografia, citata dal «The Sun», l'allora bimbo di 6 anni stava giocando appena fuori casa. Quando finalmente è rientrato, si sentiva febbricitante e aveva mal di testa e dolore al collo.

Cinque giorni dopo è dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale. La diagnosi? Alexander era stato infettato dal virus della poliomielite. Dopo tre giorni di coma, si è risvegliato nella macchina che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita: un polmone d'acciaio.

Paul ha trascorso ben 72 anni nel polmone d'acciaio

Per 72 anni Paul, che era rimasto paralizzato dopo l'infezione, ha dovuto vivere in questa macchina, che poteva lasciare solo per poche ore. Il pensionato è morto lunedì dopo un'infezione causata dal Covid all'età di 78 anni.

Nonostante le circostanze speciali, l'americano ha vissuto una vita impressionante. La chiave era un metodo di respirazione speciale.

Usando il «metodo della rana», scientificamente noto come respirazione glossofaringea, era in grado di dirigere l’aria nei suoi polmoni gonfiando le guance e poi «ingoiando» l’aria. Ha imparato questa tecnica all'età di otto anni, da autodidatta, perché sua madre gli aveva promesso che se l'avesse padroneggiata gli avrebbe permesso di avere un cane. Gli ci è voluto un anno per riuscirci.

Il «metodo della rana» gli ha permesso di studiare legge

Il «metodo della rana» gli ha reso possibili molte cose. Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore attraverso l'istruzione domiciliare, ha frequentato l'Università di Dallas e ha studiato giurisprudenza. E questo nonostante la scuola lo avesse inizialmente rifiutato perché «troppo disabile».

«Mi ha spezzato il cuore. Ho combattuto per due anni, chiamato ancora e ancora», scrive Paul citato sempre dal «Sun». Alla fine l'università lo ha accettato.

Cos'è un polmone d'acciaio? Un polmone d'acciaio è un dispositivo che rende possibile la ventilazione meccanica delle persone. C'è pressione negativa nella macchina, che consente di sollevare il torace del paziente, dopodiché l'aria viene aspirata nei suoi polmoni reali. È stato sviluppato negli anni '30. Gli ultimi produttori hanno interrotto la produzione negli anni '60.

Poteva visitare il campus sulla sua sedia a rotelle, ma la sera doveva sempre tornare al suo polmone d'acciaio. Paul ha mantenuto questo ritmo per tutta la sua vita e ha lavorato come avvocato per 30 anni.

Non ha mai voluto lasciarsi alle spalle il polmone d'acciaio, anche se la tecnologia stava facendo rapidi progressi. Attualmente ci sono infatti ventilatori molto più piccoli che le persone possono portare con sé. Paul non avrebbe dovuto continuare a tornare nella macchina.

Il defunto si era però abituato al metodo. A causa di un trauma infantile, aveva anche paura di dover subire un'altra operazione al collo. Quando è stato ricoverato in ospedale all'età di 6 anni, infatti, un medico gli ha dovuto eseguire una tracheotomia d'urgenza, cioè praticargli un buco nella gola in modo che potesse respirare meglio. Il pensionato non avrebbe mai voluto rivivere questa esperienza.

Il polmone d'acciaio è anche l'unica macchina che imita la respirazione naturale alzando e abbassando il torace, ha spiegato Paul al «Guardian». Ecco perché si sentiva più a suo agio così.

Di queste esperienze e altro ancora Paul ne aveva parlato anche sul suo account TikTok, dove oltre 360.000 follower hanno ascoltato le sue storie, mentre raccontava il tutto dal suo polmone d'acciaio.

L'avvocato in pensione ha anche fatto una campagna affinché i genitori vaccinassero i loro figli. «Devono essere protetti prima che ci sia un’altra pandemia», diceva in un video che è stato visto oltre 58 milioni di volte.

Sull'account TikTok si raccolgono ora i messaggi di condoglianze. «Riposa in pace Paul. Nessun’altra persona mi ha ispirato tanto quanto te», scrive una persona. E un altro utente: «Grazie di tutto. Hai cambiato la mia prospettiva sulla vita».