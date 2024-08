Ecco cosa cambia ad agosto in Svizzera

In futuro le banche applicheranno meno interessi. Immagine: Keystone

Ad agosto 2024 in Svizzera ci saranno numerosi cambiamenti. blue News li illustra per voi.

In diverse banche i tassi d'interesse diminuiranno.

Ci sarà anche una revisione completa dell'esame di maturità.

Ad agosto 2024 in Svizzera ci saranno diversi cambiamenti che potrebbero avere un impatto sulla vostra vita. Tra le altre cose, ci saranno modifiche ai tassi d'interesse bancari e ai salari degli apprendisti.

I trasferimenti di denaro arriveranno in tempo reale

Da agosto, chiunque voglia trasferire denaro potrà farlo 24 ore su 24 e anche nei fine settimana. E il versamento arriverà al destinatario in tempo reale. È questa la promessa del nuovo sistema di pagamento chiamato «SIC5».

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) e l'operatore di borsa SIX hanno lanciato ufficialmente il sistema a metà gennaio. Ora le banche lo stanno introducendo passo dopo passo.

L'elemento centrale di «SIC5» è il cosiddetto «Instant Payment Services» (IPS). Consentirà di effettuare trasferimenti di denaro in tempo reale all'interno della Svizzera, vale a dire pagamenti elettronici 24 ore su 24, sette giorni su sette e in pochi secondi.

Non tutte le banche metteranno in atto questi cambiamenti. Secondo la Handelszeitung, solo UBS, Raiffeisen, Berner Kantonalbank e Hypothekarbank Lenzburg offriranno il pacchetto completo a partire da agosto.

Revisione totale del programma di maturità

Ad agosto entra in vigore la revisione totale della base giuridica della maturità. Nei licei svizzeri, la lingua d'insegnamento e la materia matematica saranno rafforzate, l'economia, il diritto e l'informatica saranno offerte come materie di base e la scelta delle materie di specializzazione sarà ampliata.

La legge stabilisce inoltre un numero minimo vincolante di quattro anni scolastici fino alla maturità. I Cantoni hanno un massimo di dieci anni per attuare questa modifica. Tutto ciò è previsto nel nuovo programma quadro per le scuole di maturità.

Verranno inoltre promossi gli scambi di studenti. Dal 1° agosto i licei dovranno dedicare almeno il 3% del tempo di insegnamento al lavoro interdisciplinare.

Le banche abbassano i tassi di interesse

A giugno la Banca nazionale ha abbassato il tasso di interesse di riferimento per la seconda volta quest'anno. Ora alcune banche stanno seguendo l'esempio.

Tra le principali, la Raiffeisen è la più importante. Ma il Gruppo Raiffeisen si limita a fornire una raccomandazione alle singole cooperative, che sono poi libere di prendere le proprie decisioni.

Il Colosso raccomanda un tasso di interesse dello 0,70% per i conti di risparmio dei soci, rispetto all'1,10% precedente. Per i depositi superiori a 100.000 franchi svizzeri, il tasso d'interesse scenderà dallo 0,70% allo 0,45%. La riduzione è fino a 0,5 punti percentuali anche per altri tipi di conti risparmio.

Anche la Banca Migros e la Hypothekarbank Lenzburg ridurranno i tassi d'interesse a partire dal 1° agosto, come scrivono nei loro comunicati stampa. Pure le banche cantonali stanno apportando alcune modifiche ai loro tassi.

Gli autisti della VBZ potranno ascoltare la musica

Buone notizie per i dipendenti dell'azienda di trasporti pubblici di Zurigo VBZ: potranno continuare ad ascoltare musica al lavoro. Secondo VBZ, il programma pilota di un anno è stato un successo. Dal 1° agosto, quindi, la musica sarà definitivamente consentita nella cabina di guida del tram o dell'autobus.

La condizione è che venga riprodotta solo a un «volume limitato». Sono vietati anche i contributi vocali più lunghi, come i podcast o le trasmissioni in diretta di eventi sportivi, in quanto distraggono troppo i conducenti.

In futuro gli autisti della VBZ potranno ascoltare musica. Immagine: Keystone

Sono vietati anche gli auricolari e non si può digitare sul cellulare durante la guida. La playlist deve quindi essere selezionata prima dell'inizio del turno.

VBZ spera che la licenza musicale la renda più attraente come datore di lavoro. Da diversi anni l'azienda sta lottando contro la carenza di manodopera qualificata, motivo per cui a volte è stato necessario cancellare le linee di tram e autobus.

Il lavoro a orario ridotto è possibile più a lungo

A partire dal 1° agosto, le aziende possono richiedere per i propri dipendenti un'indennità per lavoro ridotto per un massimo di diciotto mesi anziché dodici. A causa del forte aumento dei prezzi dell'energia all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le industrie ad alta intensità energetica in particolare hanno dovuto ricorrere alla compensazione per lavoro ridotto.

Nel frattempo i prezzi dell'energia sono scesi di nuovo, come ha annunciato il Consiglio federale a metà giugno. Tuttavia, la situazione economica rimane difficile in diversi settori. L'estensione del periodo massimo di ammissibilità darebbe alle aziende che lo hanno già raggiunto o lo raggiungeranno presto, più tempo per adattarsi alla difficile situazione.

Le ditte interessate avrebbero anche più tempo per aprire nuovi mercati di vendita o lanciare nuovi prodotti. Questo migliorerebbe la loro sicurezza. L'emendamento corrispondente all'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza mira anche a contrastare l'aumento della disoccupazione.

Ampliamento della prevenzione delle crisi

Il 1° agosto entra in vigore la nuova ordinanza del Consiglio federale sul coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE). Secondo il Governo, l'ordinanza consente una gestione strutturata delle crisi per tutti i settori del trasporto e quindi un loro utilizzo più efficiente.

Oltre al trasporto pubblico, a quello delle merci su rotaia e sulle strade nazionali, anche il trasporto merci privato su strada e quello aereo sono ora inclusi nella preparazione alle crisi.

I trasporti svolgono un ruolo importante nella gestione di una situazione di crisi, ha annunciato il Consiglio federale a metà giugno, facendo riferimento all'esperienza maturata con la pandemia di Covid e ai preparativi per un'eventuale carenza di energia elettrica.

La polizia di Basilea ottiene un punto di contatto indipendente

A seguito della cattiva gestione della polizia di Basilea, è stato istituito un centro di contatto indipendente per gli agenti.

Il punto di contatto esterno per i settori del mobbing, della discriminazione e delle molestie sessuali entrerà in funzione il 1° agosto, inizialmente per un periodo limitato. Il centro specializzato in mobbing e molestie di Zurigo ne sarà responsabile.

Coop aumenta i salari degli apprendisti

Coop aumenta i salari degli apprendisti. Immagine: Keystone

A partire da agosto 2024, i salari degli apprendisti di Coop aumenteranno di 100 franchi. Significa 1.000 franchi nel primo anno di formazione, 1.200 franchi nel secondo, 1.400 franchi nel terzo e 1.600 franchi nel quarto. Stando a quanto riferito, Coop assume ogni anno più di 1.000 apprendisti.

Negli ultimi dieci anni ha aumentato i salari del 9,5%, secondo il comunicato stampa. La cooperativa paga anche due terzi dei contributi al fondo pensione.

Gli apprendisti in Argovia ricevono salari più alti

Gli apprendisti del Canton Argovia riceveranno salari più alti a partire da agosto. Il Cantone vuole diventare un datore di lavoro più attraente per le giovani generazioni, ha annunciato la Cancelleria di Stato alla fine di giugno.

I salari saranno aumentati e standardizzati in linea con le raccomandazioni delle associazioni professionali. Secondo il comunicato stampa, i salari per gli apprendistati con attestato federale di capacità (AFC) sono ora standardizzati. Nel primo anno di apprendistato il salario è di 820 franchi, nel secondo di 1.030 franchi, nel terzo di 1.500 franchi e nel quarto di 1.700 franchi.

Fanno eccezione gli apprendistati triennali per agricoltori e guardie forestali, i cui salari sono leggermente più alti e che partono rispettivamente da 1.300 e 900 franchi, come stabilito da un'ordinanza.

Con materiale di SDA.