I soccorritori hanno cercato l'uomo per giorni. Facebook

Negli Stati Uniti, un uomo è sopravvissuto nella natura selvaggia per 15 giorni senza cibo né acqua. È stato ritrovato l'ultimo giorno di ricerca.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un escursionista negli Stati Uniti è scomparso per 15 giorni.

I soccorritori hanno trovato l'uomo vivo.

È sopravvissuto per giorni senza cibo né acqua. Mostra di più

Scott Hern, un uomo di 48 anni dell'Ohio, era scomparso da due settimane. L'ultimo giorno della grande operazione di ricerca è stato ritrovato vivo nella Daniel Boone National Forest.

Il suo ritrovamento è avvenuto solo grazie a tre indizi casuali. L'auto di Hern è stata notata da una guardia forestale, che ne ha denunciato la scomparsa. Il suo diario ha fornito l'indizio cruciale che era alla ricerca di cascate. Una squadra di ricerca ha infine trovato per caso un'impronta che ha portato a Hern.

Il 48enne si era nascosto sotto un affioramento roccioso per proteggersi dal sole. Era gravemente disidratato e non poteva più camminare a causa di diverse ferite ai piedi. Aveva con sé sei bottiglie d'acqua, che lo hanno aiutato nei primi giorni. Tuttavia, non ha mangiato né bevuto nulla per giorni prima del salvataggio.

Grave disidratazione

Le ricerche si sono rivelate difficili a causa del terreno accidentato e scosceso, grande più o meno come il Canton Ticino. È stato soccorso con un elicottero, poiché il terreno rendeva troppo difficile spostarsi a piedi.

«È un terreno tra i più impervi che si possano immaginare e molto pericoloso», hanno scritto i soccorritori su Facebook.

Il «fisico un po' più robusto» dell'uomo lo ha probabilmente aiutato.

Hern è stato trasportato in ospedale per riprendersi. Nonostante la grave disidratazione e le ferite, si prevede che si rimetterà completamente e sarà in grado di camminare di nuovo. I soccorritori sono felici di averlo trovato vivo e descrivono il salvataggio come un miracolo.