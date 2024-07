Un treno dell'azienda Comboios de Portugal fermo alla stazione Santa Apolonia di Lisbona (foto d'archivio) Keystone

Le ferrovie statali portoghesi minacciano di portare in tribunale Meta, il colosso digitale padrone di Facebook.

SDA

La causa dei dissapori sta nel fatto che l'azienda di Mark Zuckerberg blocca le azioni di tutti gli utenti che cercano informazioni sui treni portoghesi usando il motore di ricerca di Facebook, perchè associa la sua sigla, CP, a «child pornography» (pornografia infantile).

La rete sociale, bannando i messaggi, risponde con un lungo messaggio di avviso: «Riteniamo che la tua ricerca possa essere associata ad abusi sessuali su minori...» seguito da due link che servono a inviare una segnalazione di un contenuto sospetto o a chiedere «un aiuto confidenziale».

L'equivoco nasce dalla sigla dell'azienda statale portoghese Comboios de Portugal (treni del Portogallo), vale a dire CP, che Meta associa immediatamente a child pornography, facendo scattare il blocco automatico.

Questo interviene in tutti i casi in cui nella ricerca compaia la sigla, anche se si scrive per intero «CP – Comboios de Portugal».

Gli amministratori portoghesi si sono accorti del problema lo scorso febbraio e da allora hanno tentato più volte di risolverlo entrando in contatto con gli americani di Meta e spiegando il qui pro quo linguistico. Finora senza successo.

SDA