I continui ritardi dei treni dalla Germania hanno obbligato le FFS a intervenire. Keystone

A causa dei frequenti ritardi dei convogli in provenienza dalla Germania, le FFS hanno deciso di mettere a disposizione più treni sostitutivi in partenza da Basilea. In questo modo si vuole evitare di ripercuotere i ritardi sulla rete elvetica.

La situazione è creata da danni ai binari in Germania. Già oggi in molti casi i viaggiatori devono cambiare treno a Basilea. Ora verranno messi a disposizione treni sostitutivi in 8 dei 22 collegamenti giornalieri che coinvolgono la città renana, ha detto oggi un portavoce delle FFS a Keystone-ATS. La misura vale fino a nuovo avviso.

L'intervento non riguarda i collegamenti dalla Svizzera in direzione della Germania. Esclusi anche alcuni singoli treni in provenienza da Francoforte, Karlsruhe, Amburgo, e Berlino.

A causa dei frequenti ritardi, già nel luglio 2022 le FFS e le ferrovie tedesche (Deutsche Bahn) avevano deciso di effettuare determinati collegamenti con un cambio a Basilea. A causa di un incidente avvenuto a Francoforte, la situazione si è ulteriormente degradata. I lavori di riparazione dovrebbero durare almeno due mesi.

ot, ats