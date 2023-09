"La sede della FIFA resta a Zurigo", secondo un portavoce (foto simbolica) Keystone

La FIFA si appresta a trasferire più di centinaio di posti lavoro, compreso il reparto legale, dalla sede storica di Zurigo a Miami, in Florida. Lo ha riferito ieri all'agenzia di stampa Afp una fonte vicina al dossier.

L'organo governativo del calcio aveva già trasferito parte dei posti dalla sua sede parigina e aveva recentemente aperto uffici a Miami per contribuire all'organizzazione della Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

«La FIFA è un organo governativo mondiale e alcuni dipartimenti sono stati informati del piano di trasferimento in una nuova sede permanente a Miami», ha dichiarato un portavoce della FIFA a Keystone-ATS e all'Afp, confermando in parte le informazioni.

«Questo corrisponde alla visione globale di un'organizzazione che conta 211 associazioni affiliate. I nostri nuovi uffici a Miami e Singapore si aggiungono a quelli di Parigi e ai nostri uffici di sviluppo regionale in tutto il mondo». La sede della FIFA rimarrà a Zurigo», ha precisato il portavoce.

Secondo la fonte, anche l'ufficio legale si trasferirà a Miami. La città della Florida sembrerebbe strategica per la sua vicinanza alle 41 associazioni affiliate alla CONCACAF, che coprono il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, e per i suoi facili collegamenti con il Sud America.

Oltre alla Coppa del Mondo 2026, gli Stati Uniti ospiteranno la Coppa del Mondo dei Club FIFA nel 2025. La FIFA è stata fondata a Parigi nel 1904, prima di trasferirsi a Zurigo nel 1932, diventata la sua sede centrale nel 2007.

clsi