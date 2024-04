L'addio al sole della Florida è dovuto a fattori quali il costo della vita, il caldo eccessivo e l'aumento degli uragani. (Foto simbolica) Keystone

Molti baby boomer stanno abbandonando la Florida per la pensione e si stanno trasferendo un po' più a nord, nella regione nota complessivamente come Appalachia, che comprende la Georgia settentrionale, South e North Carolina e parti di Tennessee e Virginia.

La zona era considerata un'area rurale e arretrata, ma adesso secondo il Wall Street Journal l'afflusso di boomer la sta «trasformando da povera, serena e rustica a un vivace paradiso per pensionati».

L'addio al sole della Florida è dovuto a fattori quali il costo della vita, il caldo eccessivo e l'aumento degli uragani. Nell'Appalachia, invece, sono attirati da «costi abitativi e della vita minori, tasse più basse, costi assicurativi più bassi, ridotta criminalità, clima caldo ma con il cambio delle stagioni, e meno possibilità di uragani».

La regione sta vivendo una significativa crescita demografica e inizia a preoccupare i locali, che temono per l'aumento dei costi e l'impatto ambientale. Dove prima c'erano chilometri e chilometri di campagne, ora sono nati centri commerciali, e le principali catene di ristoranti e grandi magazzini come Walmart sono diventate comuni in tutta la regione.

La contea di Dawson in Georgia, ha visto la crescita demografica maggiore, registrando un aumento della popolazione del 12,5% dal 2020 al 2022, che ha portato la popolazione della contea a oltre 30'000 persone. E «gli abitanti di età pari o superiore a 65 anni hanno raggiunto il 21% nel 2022, rispetto al 14,1% nel 2010».

