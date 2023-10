Maria Luisa Balmer Keystone

Il Premio Marie Heim-Vögtlin del Fondo nazionale svizzero (FNS) viene attribuito quest'anno alla ricercatrice dell'Università di Berna Maria Luisa Balmer per i suoi lavori sui batteri intestinali e il loro ruolo nella comparsa di diabete e obesità.

Con la sua équipe dell'Inselspital di Berna, Balmer sta conducendo uno studio clinico che analizza l'effetto delle fibre alimentari su oltre 100 bambini in forte sovrappeso. Per farlo ha sviluppato una gomma da masticare arricchita con fibre alimentari solubili, indica oggi il FNS in una nota.

La nuova «FibreGum» al sapore di menta ha lo scopo di migliorare il metabolismo intestinale dei ragazzini e di ridurre il loro desiderio di mangiucchiare. «Soprattutto per i bambini, occorre sviluppare trattamenti a loro accessibili», spiega Balmer nel comunicato.

In Svizzera un bambino su sei è in sovrappeso e la tendenza è all'aumento. Ciò è preoccupante, spiega il comunicato, perché un forte sovrappeso aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, cancro e diabete.

Il Premio Marie Heim-Vögtlin, dal nome della prima donna ad essere ammessa alla facoltà di medicina dell'Università di Zurigo nel 1868, viene attribuito annualmente a giovani ricercatrici. La consegna avrà luogo quest'anno il prossimo 21 novembre a Zurigo.

fc, ats