Un 17enne evaso dal carcere di Bonneville (Alta Savoia, Francia) alla vigilia di Natale è stato arrestato mercoledì nel canton Friburgo, ha riferito la Procura di Annecy (Alta Savoia).

Immagine simbolica. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Il fuggitivo «è stato trovato, arrestato e incarcerato in Svizzera, nel canton Friburgo. Era ricercato anche lì per furti commessi prima e durante la fuga», ha riferito all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) Line Bonnet, procuratrice di Annecy, confermando un'informazione dell'emittente radiofonica France Bleu dell'Alta Savoia.

«Sarà prima processato in Svizzera per gli atti che ha commesso» nella Confederazione, ha aggiunto Bonnet, precisando che «sarà poi richiesta la sua estradizione in Francia».

Il minorenne, posto in carcere preventivo il 18 dicembre per rapina a mano armata, è fuggito il 24 dicembre durante un trasferimento per ragioni mediche. Era considerato come «abbastanza pericoloso».

SDA