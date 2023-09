Frana in Svezia, l'autostrada è slittata di 50 metri

Frana in Svezia, l'autostrada slitta di 50 metri - Gallery La frana ha provocato una voragine di circa 5 metri di profondità e uno scivolamento dell'autostrada di circa 50 metri. Immagine: Keystone La polizia svedese ha avviato un'indagine, poiché sono avvenute delle detonazioni in un cantiere nelle vicinanze del luogo della frana, poco prima dell'incidente. Immagine: Keystone Il re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, ha visitato oggi la zona colpita insieme al ministro delle Infrastrutture svedese Andreas Carlson. Immagine: Keystone Frana in Svezia, l'autostrada slitta di 50 metri - Gallery La frana ha provocato una voragine di circa 5 metri di profondità e uno scivolamento dell'autostrada di circa 50 metri. Immagine: Keystone La polizia svedese ha avviato un'indagine, poiché sono avvenute delle detonazioni in un cantiere nelle vicinanze del luogo della frana, poco prima dell'incidente. Immagine: Keystone Il re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, ha visitato oggi la zona colpita insieme al ministro delle Infrastrutture svedese Andreas Carlson. Immagine: Keystone

Una grossa frana ha colpito sabato l'autostrada E6 che costeggia la costa occidentale della Svezia e collega la città di Göteborg con Oslo. Tre persone sono rimaste ferite ma non sono in gravi condizioni.

Il tratto dell'autostrada si trova nel comune di Stenungsund, a circa 50 km a nord di Göteborg, ed è stato chiuso al traffico a tempo indeterminato.

La frana ha provocato una voragine di circa 5 metri di profondità e uno scivolamento dell'autostrada di circa 50 metri, ma le cause rimangono ancora da accertare.

Il re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, ha visitato oggi, lunedì, la zona colpita insieme al ministro delle Infrastrutture svedese Andreas Carlson.

«Meno male che non è morto nessuno. Abbiamo avuto molto fortuna che non sia successo in un altro territorio come un centro urbano», ha detto il monarca che si è poi complimentato per il tempestivo lavoro dei soccorritori, come riportato dall'agenzia di stampa svedese Tt.

La polizia svedese ha avviato un'indagine, poiché sono avvenute delle detonazioni in un cantiere nelle vicinanze del luogo della frana, poco prima dell'incidente.

SDA