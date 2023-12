La polizia francese di fronte all'edificio dove sono stati trovati i cinque corpi morti a Meaux, vicino a Parigi. KEYSTONE

È stato arrestato stamattina a Sevran l'uomo ricercato da ieri sera perché sospettato dell'uccisione della moglie e dei quattro figli fra i 9 mesi e i 10 anni a Meaux, a est di Parigi. Lo ha reso noto la polizia.

I cadaveri della donna e dei quattro sono stati ritrovati ieri sera in un appartamento della città di Meaux. Precisando che «l'appartamento non ha segni di effrazione», la polizia ha aperto un'indagine per omicidio «premeditato» ed è subito partita alla ricerca del padre dei bambini , un uomo di 33 anni.

Jean-Baptiste Bladier, procuratore del comune della regione della Ile-de-France, ha annunciato nella giornata di oggi una conferenza stampa sul caso. Le indagini sono state affidate al servizio di polizia giudiziaria di Versailles.

Si tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi in Ile-de-France, la regione di Parigi.

Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.

SDA