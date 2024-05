Un 22enne è morto la scorsa notte dopo essere caduto da una scogliera a Friburgo. È stato trovato nella Sarine questa mattina, domenica, come ha riferito in una nota la polizia cantonale friburghese, che propende per un incidente.

Immagine simbolica. Polizia cantonale di Friburgo.

SDA

La polizia è stata allertata della caduta, avvenuta sul «Sentier Ritter», alle 4.20 del mattino. Un elicottero della Rega e i soccorritori sono intervenuti per cercare la vittima.

Il corpo senza vita del giovane è stato poi ritrovato alle 8.00. Il 22enne, che risiedeva nella regione, era uscito con degli amici e probabilmente è caduto accidentalmente da un'altezza di 20 metri.

Una squadra psicosociale di emergenza è stata mobilitata per assistere i giovani che erano con lui. Un indagine è in corso per stabilire le cause esatte dell'incidente, ha precisato ancora la polizia.

mp, ats