Un camion ha preso fuoco su un treno per il trasporto veicoli. (Immagine d'archivio). Keystone

Questa sera un camion è andato in fiamme su un treno per il trasporto veicoli del Furka fra Oberwald (VS) e Realp (UR). Il convoglio è riuscito a raggiungere la località urana, ma la tratta è in seguito stata chiusa.

I servizi di emergenza sono intervenuti per risolvere la situazione, si legge in un comunicato della Matterhorn Gotthard Bahn. Al momento non sono state fornite indicazioni su danni materiali o coinvolgimento di persone.

sime, ats