La parete est del Monte Rosa (foto d'archivio). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Il ghiacciaio del Belvedere sul monte Rosa, nel territorio di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), ha perso circa 60 metri di spessore in dieci anni, l'equivalente di un edificio alto venti piani.

A livello di superficie, in circa settant'anni è andato perduto circa il 20%. È quanto emerso dal monitoraggio compiuto da Legambiente.

La parete est del Monte Rosa, è stato spiegato in una conferenza stampa a Verbania, «ha subito trasformazioni drammatiche, sia per quanto riguarda la copertura glaciale, sia per quanto riguarda la sua stabilità in generale, e anche le morene si stanno destabilizzando». Elementi che «compromettono la frequentazione alpinistica, soprattutto nella stagione estiva».

Il timore non è però soltanto per gli appassionati di trekking: a causa dell'abbassamento del ghiacciaio, le morene che contengono il lago delle Locce si stanno assottigliando e diventando instabili, «con il rischio che si verifichi un cedimento a cui seguirebbe un effetto diga che minaccerebbe le zone abitate».

SDA