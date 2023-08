Alla manifestazione sono presenti in totale 350 razze. Keystone

Quasi 21'500 cani di razza sono riuniti da mercoledì a domani a Palexpo, il grande centro espositivo di Ginevra, in occasione del World Dog Show 2023. Questo campionato mondiale, che si tiene per la prima volta in Svizzera, celebra i cani più belli in varie categorie.

I 160 giudici internazionali annotano ogni dettaglio. Osservano i cani da fermi, ma anche al trotto per valutare la fluidità del movimento. Vengono esaminati la posizione delle orecchie, il torace, il colore degli occhi, i denti e la larghezza delle zampe.

Alla manifestazione, organizzata dalla Società vodese di cinologia (propriamente la disciplina che studia anatomia, fisiologia e patologia dei cani), sono presenti in totale 350 razze. Palexpo, che ha già ospitato lo European Dog Show nel 2013, ha una vasta esperienza nella logistica canina. All'esterno sono state installate toilette giganti per cani, con ghiaia e sabbia.

Il concorso, aperto al pubblico, si conclude domani con la designazione dei cani più belli del mondo. Il premio costituisce un grande onore per un allevatore e gli permette di promuovere il suo allevamento.

tb, ats