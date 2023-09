Il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre sarà l'ospite d'onore del GIFF a inizio novembre a Ginevra. (immagine d'archivio) Keystone

Il francese Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica, è l'ospite d'onore del Geneva International Film Festival (GIFF), che si tiene dal 3 al 12 novembre. A Ginevra l'artista presenterà la sua ultima creazione, riceverà un premio e darà una masterclass.

Jarre accompagnerà la prima mondiale della sua ultima creazione immersiva, «The Eye and I», realizzata con l'artista taiwanese Hsin-Chien Huang, ha indicato il GIFF in una nota odierna. Trovando spunto dal primo significato della parola «sorveglianza» che, in inglese, designava «occhi nel cielo», questa esperienza immersiva e collettiva si interessa al controllo onnipresente nella società contemporanea.

Sorveglianza istituzionalizzata

Attraverso 12 stanze/celle strutturate come un panopticon, un dispositivo che permette di vedere senza essere visti, il pubblico esplora la storia e lo sviluppo della sorveglianza istituzionalizzata e generalizzata nel XXI secolo, sia essa virtuale o fisica.

L'artista francese riceverà il premio «Film & Beyond» in omaggio al suo contributo eccezionale alla musica nonché alle arti digitali. In precedenza questo riconoscimento era andato a personaggi del calibro di Abel Ferrara (2017), Peter Greenaway (2018) e Woodkid (2020), per citarne solo alcuni.

Masterclass

Il musicista parlerà del suo percorso inusuale e del suo interesse per le nuove tecnologie nel corso di una masterclass pubblica il 7 novembre. Da un anno Jarre si occupa della promozione del metaverso (una rete di mondi virtuali in 3D in cui è possibile socializzare, ndr) per il Centre national français du cinéma et de l'image animée.

Jarre, oggi 75enne, ha venduto circa 85 milioni di album dall'inizio della sua carriera negli anni '70. Nel 2022 è uscito il suo 22esimo album «Oxymore».

Il GIFF, fondato nel 1995, è uno dei primi festival al mondo ad aver integrato la televisione nel suo programma. Ogni anno durante dieci giorni propone film, serie TV, installazioni interattive e opere in realtà virtuale a circa 40'000 festivalieri.

bu, ats