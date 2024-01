La celebre Bondi Beach, a Sydney, Australia sda

Una ragazza di 20 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney.

La giovane, scrive il Guardian, è stata morsa alla gamba destra da un sospetto squalo toro a Elizabeth Bay. I paramedici sono stati subito allertati per assistere la ragazza che era riuscita a nuotare fino a un molo dopo l'attacco, ha detto un portavoce dei servizi di ambulanza.

Un veterinario che si trovava nelle vicinanze ha prestato il primo soccorso alla giovane che ha subito una grave perdita di sangue a causa delle ferite riportate alla parte inferiore della gamba ed è stata trasportata all'ospedale St Vincent in gravi condizioni.

Un residente della zona ha raccontato al Sydney Morning Herald di essere uscito di corsa da casa sua quando ha sentito un urlo e di aver visto la donna che cercava di tirarsi fuori dall'acqua.

«È stata aggredita a circa 20 metri dal molo: c'era sangue in tutta l'acqua e su tutto il molo», ha detto. In un comunicato, la polizia ha affermato che «il comando dell'area marina sta pattugliando la zona del molo per precauzione».

SDA