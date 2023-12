Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Eminarti Arabi Uniti Keystone

«Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale. Il destino dell'umanità è in bilico». Così Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu alla cerimonia di apertura del World Climate Action Summit della Cop28 in corso a Dubai.

«Siamo a chilometri dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e a pochi minuti dalla mezzanotte per il limite di 1,5 gradi. Ma non è troppo tardi. Potete prevenire lo schianto planetario e l'incendio. Abbiamo le tecnologie per evitare il peggio del caos climatico, se agiamo ora. Abbiamo bisogno di leadership, cooperazione e volontà politica. E ne abbiamo bisogno adesso».

SDA