L'associazione è attiva dal 1882. Keystone

HotellerieSuisse avrà presto un nuovo presidente, nella persona di Martin von Moos: è stata eletto dall'assemblea dei delegati dell'associazione svoltasi oggi, mercoledì.

Il 60enne lucernese è direttore degli hotel a 4 stelle Sedartis di Thalwil (ZH) e Belvoir di Rüschlikon (ZH) e dal 2015 al 2023 è stato presidente della sezione zurighese degli albergatori, si legge in un comunicato odierno. Von Moos succederà ad Andreas Züllig, che lascerà l'incarico alla fine del 2023, dopo essere rimasto in funzione per nove anni.

I delegati hanno proceduto inoltre alla nomina degli altri membri del comitato esecutivo, hanno approvato il preventivo 2024 e hanno sottoscritto nuove linee guida riguardo al tema «mercato del lavoro, partenariato sociale e formazione».

HotellerieSuisse constata una carenza di personale specializzato nel suo settore d'attività e il documento in questione definisce i valori e le priorità dell'organizzazione in tale ambito.

