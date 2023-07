La folla in una piscina svizzera: per evitare incidenti in acqua tra i bambini, chi li accompagna dovrebbe essere attento e tenerli d'occhio. Keystone

La stagione balneare è ancora in pieno svolgimento, eppure nelle acque svizzere sono già morti più bambini rispetto agli anni passati. I motivi non sono chiari. Ma una cosa è certa: i più piccoli non dovrebbero mai fare il bagno senza supervisione.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante questa stagione balneare in Svizzera sono già morti più bambini rispetto agli altri anni.

Sembra anche che siano in aumento gli incidenti balneari gravi che coinvolgono i più piccoli.

È difficile individuare una causa. Recentemente si è scoperto che il numero di incidenti in acqua è in aumento anche tra gli adolescenti e i giovani adulti. Mostra di più

È giunta da poco la triste notizia del decesso di una bambina di cinque anni, ricoverata in ospedale a causa di un incidente balneare a Münchenstein, a Basilea Campagna. La Società Svizzera di Salvataggio (SSS) ha quindi deciso di lanciare un allarme: nell'anno in corso, il numero di bimbi morti per colpa di incidenti nelle acque e nelle piscine svizzere è già superiore alla media annuale.

Di solito, ogni anno tre o quattro bambini muoiono per un incidente balneare. «Quest'estate abbiamo già molti più incidenti mortali che coinvolgono i più piccoli», ha dichiarato alla SRF Christoph Merki della SSS. Quest'anno ci sono infatti già stati sei casi.

La stagione balneare continuerà per altri due mesi. Dobbiamo quindi purtroppo aspettarci altre tragiche morti. «Questo ci preoccupa», dice Merki.

Diana Repucci, pediatra presso l'Ospedale pediatrico universitario di Basilea, più in generale sta notando anche un aumento degli incidenti acquatici gravi che coinvolgono i bambini, come ha dichiarato all'emittente.

I bagnini criticano la disattenzione degli accompagnatori

In questi casi l'apporto di ossigeno viene spesso interrotto per un periodo di tempo, quindi i bambini subiscono spesso gravi conseguenze. «Vengono colpiti tutti gli organi, compreso il cervello, che è il più sensibile. E i danni sono anche di natura neurologica», afferma il medico della SRF. Dopo gli incidenti balneari, spesso si verificano disabilità e, nel peggiore dei casi, la morte.

Christoph Merki della SSS non ha saputo indicare una causa per l'aumento di incidenti. Tuttavia, ha sottolineato che questi possono accadere rapidamente e ha ricordato un'osservazione fatta dai professionisti sul posto: «Quando si parla con i bagnini, si sente spesso dire che i genitori o gli accompagnatori non sono più così attenti».

Un commento fatto anche dal bagnino di una piscina di Amriswil, Daniel Schönenberger: «Vedo spesso bambini di tre o quattro anni a bordo vasca senza genitori», ha dichiarato recentemente al quotidiano «Tamedia». È assolutamente chiaro che la responsabilità dei piccoli non è del personale della piscina, ma dei genitori.

Anche più incidenti tra i giovani e gli adulti

La SSS ha avvertito di un'altra tendenza: il numero di incidenti balneari tra i giovani e gli adulti - soprattutto tra i giovani uomini - è salita in modo significativo dal 2011. Merki ha spiegato che molte delle persone coinvolte sopravvalutano le proprie capacità e che spesso c'è di mezzo l'alcol.

